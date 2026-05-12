Anche Nocera Superiore si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia 2026. In occasione della sesta tappa della corsa rosa, in programma giovedì 14 maggio con partenza da Paestum e arrivo a Napoli, il Comune ha disposto misure straordinarie per sicurezza e viabilità.

Con ordinanza sindacale è stata decisa la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

La carovana ciclistica attraverserà la città provenendo da Cava de’ Tirreni lungo via Nazionale, ex Statale 18, in direzione Nocera Inferiore.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale ha predisposto:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 10 fino al termine dell’evento;

divieto di transito dalle ore 12:30 alle ore 15:30 e comunque fino a fine manifestazione.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate dal passaggio dei corridori, chiedendo collaborazione per garantire sicurezza e ordine durante l’evento sportivo.