Cresce l’attesa per il passaggio del Giro d’Italia 2026 in Campania. La sesta tappa della Corsa Rosa, in programma giovedì 14 maggio, partirà da Paestum per concludersi nel cuore di Napoli attraversando numerosi comuni delle province di Salerno e Napoli.
Per motivi legati alla sicurezza e alla gestione del traffico, alcuni comuni hanno già disposto la chiusura delle scuole.
I comuni attraversati dal Giro d’Italia
Provincia di Salerno:
Paestum, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno.
Provincia di Napoli:
Palma Campania, San Paolo Belsito, Nola, Comiziano, Cimitile, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Afragola, Casoria e Napoli.
Gli orari del passaggio
Secondo il programma ufficiale, i corridori entreranno nella provincia di Napoli intorno alle 15.30 attraversando Palma Campania, mentre l’arrivo a Napoli è previsto intorno alle 17 in piazza del Plebiscito.
Scuole chiuse: i primi comuni
Al momento hanno già annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di giovedì 14 maggio i comuni di:
- Palma Campania
- Casoria
- Pomigliano d’Arco
- Nocera Inferiore
Non si esclude che nelle prossime ore anche altri comuni interessati dal passaggio della carovana rosa possano adottare provvedimenti simili, anche con uscite anticipate o sospensioni parziali delle attività didattiche.
Le amministrazioni invitano cittadini e famiglie a consultare i canali ufficiali dei rispettivi comuni per aggiornamenti su viabilità, scuole e modifiche alla circolazione.