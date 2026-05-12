Momenti di paura nella tarda serata di ieri lungo il raccordo Avellino-Salerno, dove si è verificato un maxi incidente all’interno della galleria Monte Pergola, nel territorio di Solofra. Tre le vetture coinvolte nello schianto, tra cui anche un’auto alimentata a gpl che, fortunatamente, non è esplosa dopo l’impatto.

A bordo dei veicoli vi erano soltanto i rispettivi conducenti, tutti soccorsi e trasportati all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino, insieme agli agenti della Polizia Stradale, al personale Anas e ai sanitari del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Dopo lo schianto, i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area e alla rimozione dei mezzi incidentati, mentre il traffico lungo il raccordo è stato temporaneamente interrotto.

Il tratto interessato è rimasto chiuso fino all’una di notte, con uscite obbligatorie a Serino e Montoro per gli automobilisti diretti tra Avellino e Salerno.