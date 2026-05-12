Si è concluso con una condanna a tre anni di reclusione per entrambi i genitori il processo sulla morte di una neonata di appena 32 giorni, deceduta nel dicembre del 2020 dopo il ricovero all’ospedale di Nocera Inferiore.

La sentenza è stata emessa dal tribunale monocratico nocerino al termine del giudizio di primo grado. Padre e madre sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo in cooperazione per presunte negligenze nella gestione della piccola.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, la neonata arrivò in ospedale in condizioni gravissime, con un forte stato di disidratazione e un evidente deperimento fisico. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri avrebbero evidenziato che la bambina non sarebbe mai stata sottoposta a controlli pediatrici dopo la nascita, come riporta “Il Mattino“.

La famiglia ha invece sostenuto di aver alimentato regolarmente la figlia, ricordando anche il particolare periodo dell’emergenza Covid, che avrebbe contribuito a limitare visite e controlli sanitari.

Determinante nel procedimento la consulenza medico-legale acquisita agli atti, secondo cui la piccola avrebbe dovuto presentare un peso decisamente superiore rispetto a quello registrato al momento del ricovero.

Dopo il trasferimento nel reparto di terapia intensiva neonatale e il tentativo dei medici di salvarla attraverso la ventilazione assistita, la bambina morì dopo alcuni giorni di ricovero.

Nel corso dell’ultima udienza la difesa dei genitori avrebbe tentato di attribuire eventuali responsabilità anche al personale sanitario, ipotesi che però non avrebbe trovato conferme nel dibattimento. I legali della coppia hanno annunciato ricorso in appello.