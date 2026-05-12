La prevenzione del melanoma torna protagonista a Nocera Inferiore con una nuova giornata dedicata alla salute e alla diagnosi precoce.

Domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 13, in piazza Diaz si terrà un’iniziativa di screening dermatologico gratuito promossa dall’Associazione Italiana Lotta al Melanoma “Amici di Gabriella Pomposelli”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Agro.

Nel corso della mattinata i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al controllo dei nei grazie alla presenza di un’équipe di specialisti composta dai dermatologi Alessio Campitiello, Laura Del Regno, Marianna Donnarumma, Raffaella Manzo, Giuseppe Vozza e Maria Teresa Uzzauto.

Accanto alle visite mediche, i volontari dell’associazione offriranno anche informazioni utili sulla prevenzione, dalla corretta esposizione al sole all’utilizzo delle creme solari, fino alle tecniche di autoesame della pelle per individuare eventuali anomalie in fase precoce.

“Riuscire a salvare anche una sola vita in più è il nostro obiettivo”, ha dichiarato la presidente dell’associazione, Filomena Pennasilico, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.