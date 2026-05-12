Arriverà domani in Italia la salma di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne originario di Pagani ucciso lo scorso 29 aprile a Ibiza. Dopo giorni di attesa legati alle procedure previste dalla normativa spagnola e alla decisione della famiglia di rifiutare la cremazione, il giovane farà finalmente ritorno a casa.

Il Consolato italiano ha predisposto un volo speciale che atterrerà all’aeroporto di Napoli Capodichino intorno alle 13.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, si svolgeranno i funerali nella Basilica di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dove è prevista una partecipazione enorme tra familiari, amici e cittadini profondamente colpiti dalla tragedia.

Annunciata anche la presenza di numerosi gruppi ultras provenienti da tutta la Campania e non solo. Delegazioni di tifosi della Nocerina, di Torre Annunziata, Giugliano e persino da Frosinone hanno già fatto sapere che prenderanno parte all’ultimo saluto in segno di vicinanza agli ultras della Paganese, gruppo di cui Francesco faceva parte.

Il 35enne era molto legato ai colori azzurrostellati e continuava a seguire con passione la Paganese anche durante la sua permanenza a Ibiza. Proprio per questo, dopo il rito funebre, il feretro sarà accompagnato all’esterno dello stadio “Marcello Torre” per un ultimo omaggio della Curva Nord.

Intanto proseguono le indagini sull’omicidio. Per la morte di Francesco Sessa resta in carcere ad Ibiza Annibale Damiano, 45enne originario dell’Irpinia ma cresciuto nel Napoletano. Secondo quanto emerso, tra i due ci sarebbe stato un rapporto di amicizia documentato anche da diverse fotografie condivise sui social.

La Guardia Civil continua a lavorare per chiarire il movente del delitto. Alcuni colleghi dell’uomo fermato sostengono che Damiano, al momento dell’omicidio, fosse impegnato in una consegna lontano dal luogo della tragedia. Nonostante ciò, l’autorità giudiziaria spagnola ha confermato la misura cautelare nei suoi confronti mentre le indagini proseguono.