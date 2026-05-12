Presentati in sala consiliare i nuovi servizi digitali attivati dal Comune grazie ai finanziamenti ottenuti per l’innovazione tecnologica.

Presentati i nuovi servizi digitali comunali

La transizione digitale dei servizi comunali entra in una nuova fase a San Valentino Torio, dove presso la sala consiliare del Comune sono stati presentati i nuovi strumenti digitali attivati dall’Amministrazione Comunale. Un percorso che punta a rendere i servizi pubblici sempre più moderni, rapidi e facilmente accessibili ai cittadini. L’intervento rientra nel più ampio processo di innovazione tecnologica avviato dall’Ente grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso fondi a fondo perduto, per un importo complessivo di circa 500mila euro. Risorse che consentiranno di rafforzare la digitalizzazione degli uffici e migliorare il rapporto tra amministrazione e utenza.

Servizi più accessibili e vicini ai cittadini

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di semplificare l’accesso ai servizi comunali attraverso piattaforme digitali più efficienti e intuitive, riducendo tempi burocratici e rendendo le procedure maggiormente fruibili. La digitalizzazione rappresenta infatti uno degli strumenti principali per costruire un Comune più vicino ai cittadini, capace di offrire servizi migliori, più accessibili ed efficaci. Un processo che accompagna San Valentino Torio verso una sintesi sempre più concreta della transizione digitale nella pubblica amministrazione locale.

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