A San Valentino Torio (SA) è stata segnalata la presenza di una gatta con i suoi cuccioli abbandonati all’interno di un cartone, nei pressi del viale della villa comunale.
La segnalazione ha attivato l’intervento delle autorità competenti, con la richiesta di acquisizione delle immagini delle telecamere presenti in zona per risalire agli eventuali responsabili.
Gli animali sono stati recuperati e messi in sicurezza grazie all’intervento di alcuni cittadini che si sono occupati tempestivamente della situazione.
Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti per individuare chi abbia abbandonato gli animali, un gesto che potrebbe configurare ipotesi di reato ai sensi della normativa sul maltrattamento e abbandono di animali.