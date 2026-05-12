Una nuova struttura sanitaria sorgerà a Sant’Antonio Abate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad annunciarlo è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che ha comunicato l’approvazione del progetto della futura Casa di Comunità, destinata a diventare un importante punto di riferimento sanitario per il territorio abatese e per i comuni limitrofi.

La struttura sarà realizzata in località Capomazza, al confine con il Comune di Lettere, e ospiterà un team multidisciplinare composto da medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali, infermieri, pediatri di libera scelta, assistenti sociali e altri professionisti della salute.

Secondo quanto illustrato dall’amministrazione comunale, all’interno della Casa di Comunità saranno presenti aree dedicate all’accoglienza con CUP e PUA, ambulatori specialistici, servizi infermieristici, punto prelievi, vaccinazioni e ulteriori attività sanitarie rivolte ai cittadini.

L’intervento rientra nel programma nazionale “Realizzazione Strutture M6C1” finanziato dal PNRR e punta a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, garantendo una presa in carico più vicina e continuativa per la popolazione.

Nel corso dell’annuncio, la sindaca ha ringraziato i vertici dell’ASL Napoli 3 Sud e i professionisti coinvolti nel progetto, sottolineando il lavoro svolto insieme all’assessore alle Politiche Sociali Catello Di Risi e agli uffici comunali.

I lavori sarebbero già in fase avanzata e ulteriori aggiornamenti sulla conclusione dell’opera potrebbero arrivare nelle prossime settimane.