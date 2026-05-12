Cresce la preoccupazione nell’Agro nocerino-sarnese dopo i dati emersi dallo studio dell’Università Federico II di Napoli sulla contaminazione delle acque sotterranee in Campania. Tra i territori indicati figurano anche Scafati, Angri e Sarno, dove sarebbero stati rilevati superamenti dei limiti di legge di tricloroetilene (TCE) e tetracloroetilene (PCE), solventi industriali considerati cancerogeni o potenzialmente tali.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione il tema dell’inquinamento ambientale e dei possibili rischi legati all’utilizzo delle falde acquifere, soprattutto in un’area a forte vocazione agricola e dove l’impiego di pozzi privati resta ancora molto diffuso.

Secondo quanto emerso, il problema non riguarderebbe direttamente l’acqua della rete pubblica, ma l’utilizzo delle acque sotterranee per irrigazione, uso domestico non collegato all’acquedotto e abbeveraggio degli animali. Aspetti che alimentano timori sulla sicurezza alimentare e sulle possibili conseguenze a lungo termine per la salute pubblica.

Dopo la diffusione dei dati, la Regione Campania ha chiesto alle Asl di attivare verifiche integrate di carattere sanitario, ambientale e veterinario lungo tutta la filiera agroalimentare per valutare eventuali rischi connessi alla contaminazione delle falde.

Sul piano istituzionale, però, non mancano le polemiche. Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti ha denunciato pubblicamente l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl Salerno, evidenziando come altri territori campani abbiano già ricevuto indicazioni operative e rassicurazioni.

Il primo cittadino ha chiesto chiarimenti al direttore generale dell’Asl, Gennaro Sosto, sottolineando le difficoltà dei sindaci nel gestire l’allarme senza informazioni ufficiali da fornire ai cittadini. Aliberti ha inoltre parlato della possibilità di interessare la Procura della Repubblica, definendo “inaccettabile” il silenzio istituzionale sulla vicenda.

Tra residenti e agricoltori cresce intanto la richiesta di controlli rapidi, trasparenza e interventi concreti per tutelare territorio, produzioni agricole e salute pubblica.