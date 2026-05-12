Nelle ultime ore diversi utenti stanno segnalando malfunzionamenti diffusi sulle principali piattaforme di scommesse online, con impossibilità di effettuare il login e accesso ai servizi.

In fase di autenticazione compare un messaggio di errore che segnala l’indisponibilità temporanea del servizio utilizzato per la verifica dei dati di accesso: “Il servizio utilizzato per verificare i dati di accesso non è al momento disponibile, ti invitiamo a riprovare più tardi”.

Il disservizio sta impedendo agli utenti di entrare nei propri account e utilizzare le funzionalità delle piattaforme, comprese puntate e consultazione dei conti di gioco.

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sui motivi del blocco, che potrebbe essere legato a problemi tecnici o a interventi di manutenzione sui sistemi di autenticazione.

Gli utenti sono invitati a riprovare l’accesso nelle prossime ore in attesa del ripristino completo del servizio.

Redazione

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