La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un sequestro preventivo di circa 7 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su presunte frodi legate al Superbonus 110%. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale torinese su richiesta della Procura.

Nel mirino una società edile del capoluogo piemontese e un imprenditore, insieme a quattro professionisti tra Torino, Milano e l’area di Napoli Nord: due architetti, un ingegnere e un commercialista.

Secondo l’ipotesi investigativa, la società avrebbe emesso fatture per lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico mai eseguiti, generando crediti fiscali fittizi attraverso i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Determinanti, per gli inquirenti, sarebbero risultate false asseverazioni tecniche, attestazioni non veritiere sull’esecuzione dei lavori e un visto di conformità irregolare.

Le indagini contestano i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio. I crediti d’imposta, del valore complessivo di 7 milioni di euro, sarebbero stati in parte ceduti a terzi e in parte mantenuti per future compensazioni fiscali.

Secondo la ricostruzione, la società avrebbe proposto ai condomini interventi “a costo zero”, mai realizzati entro le scadenze previste. L’iniziativa giudiziaria sarebbe scattata anche a seguito delle segnalazioni dei condomini stessi.

Il sequestro ha interessato beni della società e degli indagati, in particolare i crediti fiscali ancora disponibili.

Le indagini sono in fase preliminare e tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.