Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Un 31enne di Battipaglia, Gerardo D’Alessandro, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Eboli.
Per cause ancora in fase di accertamento, il sinistro ha coinvolto una motocicletta e un’autovettura.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza del Vopi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I tentativi di soccorso si sono rivelati purtroppo inutili a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.
Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.