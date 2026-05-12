Intervento chirurgico complesso all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, dove una paziente di circa 50 anni affetta da carcinoma mammario con metastasi epatica è stata sottoposta a un’operazione multidisciplinare durata circa sette ore.

L’équipe medica ha deciso di affrontare in un’unica seduta sia il tumore alla mammella sia la metastasi al fegato, evitando così alla donna ulteriori interventi chirurgici e una seconda anestesia.

L’operazione è iniziata con una resezione epatica eseguita in laparoscopia, per poi proseguire con la mastectomia conservando il complesso areola-capezzolo e con lo svuotamento del cavo ascellare. Successivamente i chirurghi hanno effettuato la ricostruzione mammaria con protesi, completando anche la ricostruzione dell’altra mammella già operata in passato.

In sala operatoria hanno lavorato insieme specialisti di diverse discipline: chirurghi epato-bilio-pancreatici, senologi, chirurghi generali, plastici e anestesisti, coordinati in un intervento definito esempio di chirurgia integrata.

Secondo i medici, questa strategia consente di ridurre l’impatto fisico e psicologico sul paziente, abbreviando anche i tempi di recupero post-operatorio. La donna è stata infatti dimessa dopo sette giorni e le sue condizioni cliniche vengono definite buone.

La paziente aveva già affrontato un tumore al seno nel 2022, quando era stata sottoposta a una mastectomia totale. Nel 2025 era poi arrivata una nuova diagnosi, con una forma più aggressiva della malattia già estesa al fegato.

L’intervento eseguito alla Federico II conferma il ruolo della struttura napoletana come centro di riferimento per la gestione multidisciplinare di patologie oncologiche complesse.