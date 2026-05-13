Si è svolto nella sede della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia, un tavolo tecnico-istituzionale dedicato al coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria e tutela ambientale dopo le criticità riscontrate nelle acque sotterranee di alcuni territori delle province di Caserta, Napoli, Avellino e Salerno.

All’incontro hanno partecipato Regione Campania, Università Federico II di Napoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Arpac, Istituto Pascale e i direttori delle Aziende Sanitarie Locali coinvolte.

L’obiettivo del vertice è stato quello di mettere in campo azioni coordinate per garantire la tutela della salute pubblica, il controllo ambientale e la trasparenza delle informazioni rivolte ai cittadini.

Dal tavolo è emerso un cronoprogramma basato su tre linee operative principali:

creazione di una piattaforma digitale unica per rendere accessibili e trasparenti i dati ambientali e sanitari;

interventi di messa in sicurezza e bonifica dei pozzi dove sono emerse criticità;

rafforzamento degli screening sanitari e delle attività di prevenzione da parte delle ASL.

La Regione ha inoltre chiarito che l’acqua distribuita dagli acquedotti pubblici è sicura e non presenta collegamenti con le contaminazioni rilevate nelle falde sotterranee.

Le criticità riguardano infatti pozzi e siti contaminati che potrebbero essere utilizzati per irrigazione agricola e zootecnia. Per questo motivo saranno intensificati anche i controlli sulle filiere produttive per escludere eventuali rischi indiretti.

“Protezione dell’ambiente e sicurezza agroalimentare restano priorità assolute – ha dichiarato l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro –. Vogliamo affrontare le criticità con rigore scientifico e massima trasparenza verso i cittadini”.