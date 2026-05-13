Importante finanziamento per il Comune di Castel San Giorgio, che ha ottenuto 1.679.941 euro dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nell’area antistante il cimitero comunale.

Il progetto prevede una serie di opere finalizzate a migliorare sicurezza, accessibilità e viabilità della zona. Tra gli interventi programmati figurano la realizzazione di un percorso Loges, sistema tattile pensato per l’orientamento di non vedenti e ipovedenti, nuovi marciapiedi, una rotatoria, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche e un nuovo parcheggio.

“Si tratta di un finanziamento importante che ci consentirà di intervenire concretamente su un’area strategica del territorio comunale – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara –. La sicurezza dei cittadini e la prevenzione del rischio idrogeologico rappresentano priorità assolute della nostra amministrazione”.

La sindaca ha inoltre ringraziato l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto e il responsabile del procedimento, l’architetto Carmine Russo, sottolineando come il risultato ottenuto sia frutto di “un lavoro amministrativo serio e costante”.