Dopo gli interventi di messa in sicurezza effettuati nelle scorse settimane sul costone franato a febbraio scorso in via Madonna dell’Arco, nella frazione Marina di Vietri sul Mare, arriva una svolta per residenti e proprietari delle abitazioni evacuate.

Al Comune è stata infatti consegnata una nuova relazione geologica che consentirà presto il rientro nelle case interessate dai provvedimenti precauzionali adottati dopo la frana del 12 febbraio.

Il sindaco Giovanni De Simone ha annunciato che sono in fase di predisposizione gli atti necessari per mettere fine ai disagi vissuti dagli abitanti della zona.

“Apprendiamo con soddisfazione i risultati della relazione geologica, frutto del grande lavoro svolto dagli uffici comunali per ridurre al minimo i disagi ai residenti – ha dichiarato il primo cittadino –. La frana interessava un fronte molto ampio e particolarmente pericoloso. Gli interventi non sono stati semplici e ringrazio la ditta, gli operai e i tecnici che hanno lavorato per accelerare i tempi”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato l’impegno degli uffici comunali nel gestire il complesso iter burocratico legato alle operazioni di sicurezza e consolidamento dell’area.

La frana si verificò il 12 febbraio scorso intorno alle 14:35, quando parte del costone roccioso invase la strada che collega alcuni edifici della zona, colpendo anche alcune abitazioni con detriti e materiale franoso. Fortunatamente non si registrarono feriti.

Sul posto intervennero immediatamente Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e tecnici comunali. Per motivi di sicurezza, lungo un tratto della SS163 Amalfitana fu istituito per alcune settimane il senso unico alternato.