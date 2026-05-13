Dramma all’ospedale di Sarno, dove una neonata sarebbe arrivata già priva di vita al pronto soccorso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.
Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire quanto accaduto e ricostruire le ultime ore prima dell’arrivo in ospedale.
Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata accompagnata dalla madre, una ragazza minorenne di origini cinesi residente nell’area vesuviana. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche quella di una gravidanza tenuta nascosta.