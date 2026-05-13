Sono partiti i lavori di riqualificazione del campo sportivo Campo Sportivo Piedimonte, una delle strutture più utilizzate del territorio di Nocera Inferiore da associazioni sportive, scuole calcio e istituti scolastici.

L’intervento interesserà in particolare gli spogliatoi, che saranno rinnovati con nuovi impianti per l’efficientamento energetico e la sicurezza. Prevista anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e di nuove attrezzature sportive.

Tra le opere più importanti c’è la sostituzione completa del terreno di gioco con un nuovo manto in erba artificiale di ultima generazione, pensato per migliorare la qualità dell’impianto e renderlo più funzionale alle attività sportive del territorio.