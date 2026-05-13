Commozione e dolore a Pagani per i funerali di Francesco Sessa, il 35enne ucciso a Ibiza lo scorso 29 aprile.

La cerimonia funebre si è svolta nella Basilica di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, gremita di familiari, amici, conoscenti e tanti cittadini accorsi per l’ultimo saluto.

Grande partecipazione anche da parte del mondo ultras e sportivo locale, con numerosi tifosi presenti per rendere omaggio a Francesco, molto conosciuto nell’ambiente della tifoseria paganese.

Un lungo applauso e momenti di forte commozione hanno accompagnato il feretro all’uscita della chiesa. Resta vivo il dolore di un’intera comunità per una tragedia che ha profondamente colpito la città.

Redazione

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