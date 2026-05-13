Un guasto improvviso, poi le fiamme e il blackout della rete. Disagi a Pompei, dove un incendio ha colpito una cabina internet in via Nolana lasciando senza connessione numerose famiglie, uffici e attività commerciali della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato nel corso del weekend all’interno della struttura tecnica che ospita le apparecchiature di rete, provocando danni tali da interrompere la connettività per un ampio numero di utenti.

L’interruzione del servizio ha avuto ripercussioni immediate soprattutto su negozi, studi professionali e attività che dipendono dalla rete per pagamenti elettronici, comunicazioni e gestione quotidiana del lavoro. Problemi anche per le famiglie, rimaste senza collegamento internet per diverse ore.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla fragilità delle infrastrutture tecnologiche locali e sull’impatto che un singolo guasto può avere sulla vita quotidiana di una comunità sempre più legata ai servizi digitali.

Non si tratta del primo disservizio segnalato in città. In passato residenti e commercianti avevano già denunciato rallentamenti, interruzioni improvvise e problemi di connessione in diverse aree del territorio, chiedendo interventi strutturali per rendere la rete più stabile ed efficiente.