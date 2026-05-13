Segnalazioni anonime, pubblicate sui social, fanno esplodere il caso all’Università degli Studi di Salerno. Alcune studentesse hanno denunciato presunti comportamenti insistenti e domande invasive da parte di uomini che si sarebbero presentati come addetti alla sorveglianza nei pressi del terminal bus e delle biblioteche del campus di Fisciano.

Secondo quanto raccontato, dopo un primo approccio apparentemente innocuo, sarebbero state rivolte domande personali sugli orari di uscita e sulle abitudini quotidiane delle ragazze. “È una storia che va avanti da molto tempo”, avrebbe scritto una studentessa attraverso la pagina social dedicata agli studenti.

Sulla vicenda è intervenuto il rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, annunciando verifiche interne per fare chiarezza sui fatti segnalati.

Nel frattempo, un gruppo di dipendenti dell’Ateneo ha diffuso una lunga nota pubblica esprimendo solidarietà alle presunte vittime e ribadendo la necessità di contrastare ogni forma di molestia, abuso o pressione all’interno della comunità universitaria.

Nella stessa nota, il personale tecnico-amministrativo-bibliotecario ha però evidenziato anche criticità interne legate a rapporti professionali, pressioni organizzative e dinamiche gerarchiche, chiedendo all’Università un approccio coerente nella tutela della dignità di tutte le componenti dell’Ateneo.

Il gruppo invita inoltre a evitare “caccia alle streghe” e strumentalizzazioni, sottolineando la necessità di distinguere tra comportamenti penalmente rilevanti, atteggiamenti inappropriati e conflitti organizzativi, affrontando ogni caso con equilibrio, trasparenza e garanzie per tutte le persone coinvolte.