Aveva sposato un suo coetaneo. Appena 18 anni. Un matrimonio che avrebbe garantito un sereno futuro al piccolo nato da un amore acerbo. Ma proprio il frutto di quel amore prematuro ha spento le speranza di Dominique Casapullo, la diciottenne scafatese morta al Cardarelli di Napoli dopo una straziante agonia post parto. Disperazione per il giovane marito Alfonso che dovrà crescere il piccolo senza l’affetto materno. La giovane mamma aveva dato alla luce il piccolo in una clinica del napoletano, su suggerimento del proprio...