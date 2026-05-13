Incidente stradale nel primo pomeriggio a Salerno, in via dei Greci.
Una ragazza alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell’auto per cause ancora in fase di accertamento. La vettura è finita fuori strada ribaltandosi.
La conducente è rimasta lievemente ferita. Dopo i primi soccorsi sul posto, i sanitari del 118 l’hanno trasportata all’Ospedale Ruggi per le cure necessarie.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e le squadre di Pissta per il ripristino della carreggiata interessata dall’incidente.