Un caso di epatite virale di tipo A registrato tra gli alunni ha fatto scattare la sospensione delle attività didattiche per mercoledì 13 maggio nel plesso “Cappella dei Bisi” del circolo didattico Eduardo De Filippo, a Santa Maria la Carità.
Il provvedimento è stato adottato con ordinanza sindacale dopo la segnalazione dell’ASL Napoli 3 Sud, che ha richiesto un intervento urgente di sanificazione straordinaria per ridurre il rischio di contagio.
Le operazioni interesseranno aule, servizi igienici, arredi e tutti gli spazi comuni frequentati dagli studenti. La disinfezione sarà effettuata nella mattinata del 13 maggio a partire dalle ore 9, rendendo necessaria la chiusura temporanea dell’istituto per l’intera giornata.
L’amministrazione comunale ha definito la misura “necessaria e precauzionale” per garantire condizioni di sicurezza sanitaria prima della ripresa delle lezioni.
L’ordinanza è stata trasmessa alla dirigenza scolastica, agli uffici comunali competenti e alle autorità sanitarie. La scuola riaprirà regolarmente dopo il completamento degli interventi di sanificazione.