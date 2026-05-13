Sviluppo territoriale e infrastrutture. Via libera unanime del Consiglio comunale alla convenzione per candidare un collegamento strategico tra le aree industriali dei due Comuni

Un collegamento strategico tra le aree industriali

Con il voto unanime dell’intero Consiglio comunale, il Comune di Sarno ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Striano per partecipare congiuntamente all’avviso pubblico relativo alla ZES, la Zona Economica Speciale destinata al finanziamento di opere infrastrutturali nelle aree produttive.

Il provvedimento rappresenta un passaggio tecnico e politico considerato strategico dalle due amministrazioni, poiché consentirà di candidare un importante intervento infrastrutturale: la realizzazione di una strada intercomunale di collegamento tra l’area industriale di Sarno e quella di Striano.

L’obiettivo è migliorare la viabilità, favorire i collegamenti logistici e sostenere lo sviluppo delle rispettive aree PIP attraverso una visione condivisa di crescita territoriale. La convenzione approvata non comporterà oneri diretti per i due Comuni, ad eccezione delle attività tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente. Necessario, però, era il passaggio consiliare per consentire la partecipazione all’avviso pubblico ZES in vista della scadenza fissata per il 15 maggio 2026.

Squillante: “Un solo motore di crescita e sviluppo”

Nel commentare l’approvazione unanime del provvedimento, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha sottolineato il valore strategico dell’intesa tra i due enti.

“Lo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale è stato un passaggio fondamentale. Solo con una visione condivisa possiamo trasformare le sfide di oggi nelle opportunità di domani”, ha dichiarato il primo cittadino. Nel suo intervento, Squillante ha evidenziato anche la necessità di superare una gestione ordinaria del territorio per costruire una programmazione di lungo periodo capace di mettere in rete infrastrutture, imprese e sviluppo economico.

“Non possiamo limitarci a gestire l’esistente, dobbiamo avere il coraggio di tracciare una rotta chiara”, ha aggiunto il sindaco, spiegando che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere sempre più integrate le aree industriali dei due territori confinanti. Una prospettiva che guarda alla ZES come occasione concreta per rafforzare competitività, occupazione e attrattività produttiva dell’intero comprensorio tra Sarno e Striano.

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