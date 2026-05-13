Possibili disagi per pendolari, studenti e lavoratori in Campania nella giornata di venerdì 15 maggio. Le sigle sindacali SB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale.
La comunicazione arriva da Busitalia Campania, società del gruppo Trenitalia-FS, che informa come saranno comunque garantite le fasce protette per i servizi autobus urbani ed extraurbani:
- dalle 6:30 alle 9:00
- dalle 13:00 alle 16:30
Le corse partite prima dell’inizio dello sciopero arriveranno regolarmente al capolinea.
Secondo quanto riferito dall’azienda, durante le ultime agitazioni proclamate dalle stesse sigle sindacali l’adesione registrata è stata mediamente bassa.