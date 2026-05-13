Era sottoposto al divieto di dimora in Campania, ma è tornato comunque a Pagani, dove è stato sorpreso nuovamente a spacciare droga. Per questo un 32enne del posto è finito ancora una volta in manette.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore.

L’uomo era già stato fermato in precedenza dopo essere stato trovato in possesso di circa 8,5 grammi tra cocaina e crack, suddivisi in 46 dosi, oltre a materiale per il confezionamento e 1.700 euro in contanti.

Nei giorni scorsi, nonostante la misura cautelare a suo carico, il 32enne è tornato a Pagani ed è stato notato dai militari mentre cedeva droga a un assuntore.

Per lui sono così scattate nuovamente le manette. Al termine del giudizio direttissimo è stata confermata la precedente misura cautelare.