I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di due uomini indagati, a vario titolo, per truffa aggravata in concorso ai danni di un’anziana donna della Costiera Amalfitana.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, dispone gli arresti domiciliari per uno degli indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il secondo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28 febbraio scorso la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente con la tecnica del cosiddetto “finto carabiniere”. Alla donna sarebbe stato riferito che il figlio rischiava l’arresto per un presunto debito con l’Agenzia delle Entrate e che, per evitargli conseguenze giudiziarie, era necessario consegnare denaro e oggetti preziosi.

Per rendere credibile la truffa, un complice si sarebbe finto il figlio della vittima, confermando telefonicamente la richiesta e invitando la madre a consegnare soldi e gioielli a un presunto militare dell’Arma che si sarebbe presentato poco dopo a casa.

L’anziana avrebbe così consegnato diversi monili in oro. Successivamente sarebbe stata ricontattata dagli indagati con la richiesta di ulteriori beni di valore, ritenendo insufficiente quanto già ricevuto. Poco dopo, il falso carabiniere sarebbe tornato nell’abitazione ottenendo altri preziosi per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Le indagini hanno portato all’emissione delle misure cautelari, mentre il procedimento resta nella fase preliminare e le accuse dovranno essere verificate nei successivi gradi di giudizio.