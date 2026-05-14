È stato dimesso dall’ospedale il 41enne di origine bengalese rimasto gravemente ferito lo scorso 1 maggio ad Angri, vittima di una brutale aggressione da parte della compagna convivente.

L’uomo era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico dopo essere stato evirato con un coltello all’interno dell’appartamento condiviso con la donna, una 35enne attualmente indagata nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il 41enne sarebbe stato prima narcotizzato e poi aggredito. I medici non sono riusciti a riattaccare la parte amputata, con conseguenze permanenti sia fisiche che psicologiche.

A seguire il caso è l’avvocato Angelo Pisani, che assiste gratuitamente l’uomo tramite 1523.it⁠. Il legale denuncia ora la mancanza di assistenza per la vittima dopo le dimissioni ospedaliere.

“Non sa dove andare. La casa è ancora sotto sequestro e nessuno avrebbe trovato una sistemazione alternativa”, ha dichiarato Pisani, chiedendo che al suo assistito vengano riconosciute le stesse tutele previste nei casi di violenza domestica.

La vicenda continua a suscitare forte attenzione e resta al centro delle indagini degli inquirenti.