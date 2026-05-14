Svolta giudiziaria nel caso dell’omicidio di Vincenzo Mazza, il 35enne di Angri morto lo scorso dicembre durante una violenta lite in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio, nella zona orientale di Salerno.

La Procura di Salerno ha ottenuto il giudizio immediato per Luca Fedele, 50 anni, accusato di omicidio preterintenzionale. Il processo con rito abbreviato si terrà il prossimo 1 giugno davanti al Gup Rossella Setta.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima si trovava nell’abitazione non per un tentativo di furto, come inizialmente sostenuto dall’imputato, ma per motivi legati al consumo di stupefacenti. Nell’appartamento sarebbero state trovate anche alcune dosi di droga.

La lite sarebbe degenerata rapidamente. Fedele, ex pugile con precedenti penali, avrebbe colpito più volte Mazza al volto. Due pugni, secondo la perizia medico-legale, sarebbero risultati fatali provocando la caduta della vittima e il violento impatto della testa sul pavimento.

All’arrivo dei sanitari del 118 per il 35enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

I familiari della vittima – padre, madre e sorella – si sono costituiti parte offesa assistiti dagli avvocati Giovanni Pentangelo, Carmela Fattoruso, Giovanni Vitale e Lucia Apuzzo.