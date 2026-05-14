La Foundation for Environmental Education ha assegnato le Bandiere Blu 2026 e la Campania conferma tutti i 20 Comuni già premiati lo scorso anno.
Il riconoscimento viene attribuito alle località marittime e lacustri con mare eccellente, servizi efficienti, attenzione ambientale, depurazione e gestione sostenibile del territorio.
Tra le conferme spiccano Cellole, Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri.
Grande protagonista resta il Cilento, con ben 14 Comuni premiati: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e Sapri.
“La qualità ambientale non è più soltanto un valore etico ma un elemento decisivo di competitività territoriale”, ha dichiarato Claudio Mazza.
Alla valutazione partecipano ministeri, enti scientifici, università e organismi tecnici, mentre l’approvazione finale spetta alla giuria internazionale della FEE.