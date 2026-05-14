Momenti di disagio nel pomeriggio di ieri a Baronissi, dove un autobus è rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello, causando rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è fermato temporaneamente lungo la carreggiata, provocando code e disagi agli automobilisti, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
La situazione è stata monitorata fino al ripristino della viabilità. Dopo alcuni minuti di criticità, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità senza ulteriori conseguenze.