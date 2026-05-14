Grande risultato per l’Istituto Omnicomprensivo Epicarmo Corbino di Contursi Terme, che conquista il secondo posto all’undicesima edizione del Trofeo Ruthinium, prestigiosa competizione nazionale dedicata alla protesi mobile.

A ottenere il riconoscimento è stato lo studente Stefano Di Poto, premiato al termine della prova valutata da una commissione di esperti. Al concorso hanno partecipato oltre cinquanta istituti provenienti da tutta Italia.

La finale si è svolta il 7 e 8 maggio 2026 presso la sede della Ruthinium Dental Manufacturing, azienda di riferimento nel settore dentale, con il patrocinio delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria.

Il risultato conferma l’eccellenza dell’indirizzo odontotecnico del “Corbino”, dotato anche di laboratori tecnologicamente avanzati con sistemi CAD CAM di ultima generazione.

Per l’istituto salernitano si tratta di un nuovo importante traguardo dopo la medaglia d’argento conquistata nella precedente edizione dalla studentessa Giada Parisi.