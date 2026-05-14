Il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale di Salerno ha presentato un’interrogazione sulle condizioni dell’Istituto Tecnico Industriale Marconi di Nocera Inferiore.

I consiglieri provinciali Antonio Somma e Modesto Del Mastro hanno raccolto le segnalazioni arrivate dal territorio tramite i consiglieri comunali Rosa Giordano e Giuseppe Odoroso, portando il caso all’attenzione della Provincia di Salerno, competente per la manutenzione degli istituti superiori.

Tra le criticità segnalate figurano muffa su pareti e soffitti, distacchi di intonaco e condizioni di degrado dei servizi igienici.

Nell’interrogazione viene chiesto all’Ente provinciale se siano già stati effettuati sopralluoghi tecnici, quali siano stati gli esiti delle verifiche e quali interventi urgenti o programmati si intendano adottare per la messa in sicurezza della struttura.

I consiglieri chiedono inoltre chiarimenti sulle tempistiche dei lavori e sulle risorse economiche disponibili per la manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico.