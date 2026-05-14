Riparte a Napoli “Gustazione senza De”, il ciclo di degustazioni organizzato da DiAletti dedicato al vino artigianale e alla convivialità.
Dopo il successo della prima edizione del 2023, il format torna con nuovi appuntamenti che mettono al centro il rapporto diretto tra produttori e appassionati. Non semplici degustazioni, ma esperienze condivise attorno a una tavola unica, dove i vigneron raccontano vini, territori e lavorazioni direttamente ai partecipanti.
Tra i protagonisti delle passate edizioni anche I Cacciagalli, Pacina, Podere Le Ripi e una serata speciale dedicata allo Champagne con Pierre Charlot.
Il primo appuntamento della nuova edizione si è svolto il 22 aprile con Ennio Romano Cecaro di Canlibero, tra interpretazioni dell’Aglianico e degustazioni dedicate alle diverse macerazioni.
Il secondo incontro, andato in scena il 7 maggio, ha visto protagonista Gabriele Buondonno di Buondonno Winery, con un percorso dedicato al Chianti Classico e abbinamenti gastronomici curati dalla cucina di DiAletti.
Il prossimo appuntamento è in programma il 24 maggio a Castelvenere presso Podere Veneri Vecchio, dove il vigneron Raffaello Annicchiarico accompagnerà gli ospiti tra vigna, cantina e pranzo all’aperto.
Il ciclo si chiuderà il 10 giugno con una serata dedicata alle bollicine, tra Metodo Classico e vitigni recuperati, con protagonisti Alberto Lot e Ca Sciampagne.
L’iniziativa punta a valorizzare il vino nel suo contesto più autentico: la tavola, il racconto diretto e la condivisione.