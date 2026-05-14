Ad Angri presentato il progetto H2Oltre dedicato a sostenibilità, tutela ambientale e valorizzazione del bacino del Sarno.

Il convegno al Liceo La Mura

Al Liceo Don Carlo La Mura di Angri si è tenuto il convegno di presentazione del progetto “H2Oltre – Oltre l’acqua per lo sviluppo sostenibile del territorio del Parco Regionale del Fiume Sarno”, promosso dall’Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno con il contributo della Regione Campania. Un appuntamento dedicato ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche e della sicurezza del territorio.

Scuole, ambiente e futuro del territorio

Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati gli obiettivi del progetto, che punta a coinvolgere scuole, istituzioni e nuove generazioni in un percorso di sensibilizzazione ambientale e cittadinanza attiva. Presentato anche il bando di concorso rivolto agli studenti campani e avviato ufficialmente il percorso per la realizzazione del “Piano del Parco”, lo strumento urbanistico ambientale che interesserà undici comuni tra le province di Salerno e Napoli appartenenti al bacino del Sarno.

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