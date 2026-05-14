Nuovo sequestro nell’ambito delle indagini sull’inquinamento del fiume Sarno e del mare lungo la costa vesuviana. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il sequestro preventivo del cantiere navale Izzo Mare Srl nell’area portuale oplontina.

Il provvedimento è stato eseguito dal Noe dei carabinieri di Napoli e dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, con il supporto tecnico di ARPAC.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nel cantiere sarebbero stati contestati scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e assenza dei titoli necessari per le emissioni in atmosfera.

Le verifiche hanno interessato due aree esterne utilizzate per attività di rimessaggio e cantieristica navale, che secondo gli investigatori sarebbero state svolte senza le necessarie autorizzazioni ambientali.

Gli inquirenti avrebbero inoltre individuato un sistema di convogliamento delle acque di dilavamento: una parte sarebbe finita direttamente in mare, mentre altre acque sarebbero confluite in vasche e poi in una vasca assorbente.

Nel corso dei controlli è stata rilevata anche la presenza di locali destinati a lavorazioni di falegnameria, vetroresina, incollaggio, carteggio e attività meccaniche, ritenute dalla Procura svolte in modo irregolare e prive delle autorizzazioni previste.

Il sequestro ha riguardato un’area complessiva di circa 15mila metri quadrati ed è stato disposto per impedire la prosecuzione delle presunte condotte illecite e ulteriori conseguenze ambientali.

L’operazione rientra nella più ampia attività investigativa coordinata dalla Procura di Torre Annunziata sul bacino del Sarno e sui territori costieri collegati, nell’ambito del protocollo siglato nel 2025 tra diverse procure campane, forze di polizia giudiziaria e Arpac per il contrasto agli illeciti ambientali.