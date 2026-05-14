Una vasta organizzazione dedita al furto e alla rivendita di dati sensibili è stata smantellata dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli – Sezione Criminalità Informatica.

L’operazione, illustrata dal procuratore Nicola Gratteri, ha portato all’emissione di 29 misure cautelari: quattro persone sono finite in carcere, sei ai domiciliari e per altre diciannove è stato disposto l’obbligo di firma. Contestualmente sono stati sequestrati beni per circa 1,3 milioni di euro.

Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe consentito oltre 1,5 milioni di accessi abusivi alle principali banche dati nazionali. Coinvolte diverse province italiane, tra cui Napoli, Caserta, Roma, Ferrara, Bolzano e Belluno.

L’inchiesta avrebbe fatto emergere un vero e proprio tariffario illecito: 25 euro per ogni accesso al sistema SDI delle forze di polizia e compensi tra 6 e 11 euro per consultazioni abusive delle banche dati INPS.

I dati ottenuti illegalmente venivano poi assemblati in dossier contenenti informazioni su precedenti penali, redditi, posizione fiscale, contributi e dati bancari, successivamente rivenduti a privati, società e agenzie interessate a controllare concorrenti o debitori.

Tra gli indagati compare anche Giuliano Schiano, ex finanziere già coinvolto nell’inchiesta milanese sull’agenzia Equalize.

I reati contestati comprendono associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.

Secondo quanto emerso durante la conferenza stampa in Procura, in due anni due agenti infedeli avrebbero effettuato circa 730mila accessi abusivi alle banche dati riservate, senza alcuna giustificazione di servizio.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Napoli con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica.