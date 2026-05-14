Sabato 16 maggio alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore, si terrà la presentazione del libro “Scegli la vita e non tradirla” di Giuseppe Lombardi.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Villanova e sarà moderata da Salvatore D’Angelo. L’ingresso sarà libero.
Il libro racconta il percorso personale dell’autore, segnato dalle difficoltà legate alla dipendenza fino alla riscoperta della fede attraverso l’incontro con Gesù. Una testimonianza intensa che vuole lanciare un messaggio di speranza, rinascita e cambiamento, soprattutto ai più giovani.
Nel suo cammino spirituale, Lombardi ha scelto di aggiungere al proprio nome quello di “Maria”, come segno di consacrazione alla Madonna e simbolo di un profondo percorso interiore.
L’incontro sarà un’occasione di confronto e condivisione attorno a una storia di vita che punta a invitare il pubblico a “scegliere la vita” senza tradirla.