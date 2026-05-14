Emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Anna Tagliaferri, la titolare della storica pasticceria Tirrena uccisa il 21 dicembre scorso dal compagno Diego Di Domenico, che si tolse poi la vita.

Secondo quanto ricostruito dall’avvocato Angela Lodato, legale della famiglia Tagliaferri, Anna non avrebbe mai partecipato ai colloqui terapeutici del compagno con gli specialisti dell’Asl e non sarebbe stata informata sull’eventuale sospensione o riduzione delle cure farmacologiche.

Dopo la tragedia, il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, Giulio Corrivetti, aveva dichiarato che la coppia avrebbe deciso insieme di interrompere la terapia farmacologica, mantenendo però i colloqui periodici.

La famiglia della vittima ha contestato questa ricostruzione, presentando un’istanza di accesso agli atti e una denuncia. Nella risposta dell’Asl, datata 29 aprile, viene precisato che non esiste documentazione che attesti il coinvolgimento di Anna nel percorso terapeutico di Di Domenico, né risultano annotazioni sulla sua presenza durante gli incontri con gli specialisti.

Per i familiari della donna, il chiarimento è fondamentale per ristabilire la verità dei fatti ed escludere qualsiasi responsabilità o consapevolezza diretta della vittima rispetto alle condizioni del compagno.

Ora saranno la Procura di Nocera Inferiore e l’Asl a proseguire gli accertamenti sulla vicenda.