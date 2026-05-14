Come avanza la realtà estesa tra crescita dei dispositivi e digital twin

L’era dell’immersività è appena iniziata. Realtà aumentata (AR), virtuale (VR) e mista (MR) sono le tre componenti fondamentali di quella che oggi viene definita extended reality o anche XR. Queste tecnologie, anche in Italia, non sono più di nicchia e stanno ormai trasformando il nostro modo di vivere.

Nuovi dispositivi ampliano il mercato dell’XR

Questa spinta viene promossa soprattutto dall’approdo sul mercato di dispositivi tecnologici. Stando ad una ricerca condotta dall’Osservatorio XR Technologies & Immersive Experience del Politecnico di Milano, solo nel 2025 sono stati lanciati 17 dispositivi nel settore. Aggiungendosi a quelli già in commercio, si arriva ad un totale di oltre 90 tra visori e occhiali smart, strumenti che stanno cambiando il modo in cui ci approcciamo al digitale.

A riprova della fiducia che vi è nel settore, va menzionata la collaborazione tra tre colossi tecnologici che si sono uniti per dare forma al Samsung Galaxy XR. Il visore combina il sistema Android XR, il chip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ed integra anche l’IA Gemini. Queste tecnologie consentono di realizzare con incredibile realismo mondi virtuali, in cui gli utenti possono muoversi e interagire.

Quali sono i servizi che ne incentivano l’uso

Le aziende che abbracciano l’XR sono mosse perlopiù dall’intento di elevare la qualità dei loro servizi. Tra i comparti più attenti a queste tecnologie vi è quello industriale. Qui ci si avvale già dei cosiddetti “gemelli virtuali”, anche noti come digital twin.

Si tratta di prototipi digitali di strumenti, impianti o processi produttivi che aiutano a perfezionare progettazione e produzione. Questi consentono di testare prestazioni, funzionalità e anche l’impatto che un progetto può avere in un determinato ambiente prima della realizzazione fisica.

L’altro grande settore che contribuisce allo sviluppo della realtà estesa è senz’altro l’intrattenimento. Il tracciamento oculare o l’immersione in ambienti 3D è stata supportata proprio dall’evoluzione dei videogiochi, che si prestano ancora oggi ad essere terreno di sperimentazione.

La frontiera tecnologica è destinata a fare altri balzi in avanti, poiché si prospetta che anche le slot online, già oltremodo all’avanguardia, saranno in grado in futuro di offrire esperienze in realtà aumentata e virtuale.

Con la diffusione della rete 5G possiamo solo ipotizzare quali saranno gli altri sviluppi futuri della realtà estesa. Quel che è certo è che sarà sempre più connessa alla nostra realtà quotidiana.