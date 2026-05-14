Atto vandalico nel quartiere Torrione a Salerno, dove una piccola statua della Madonna è stata ritrovata decapitata nei pressi della scuola Scuola Matteo Mari.
La segnalazione arriva da un lettore, che ha denunciato quanto accaduto nella zona lato mare dell’istituto scolastico, dove la statuetta era custodita all’interno di una nicchia.
“La Madonnina posta ai confini della scuola è stata decapitata. Non voglio commentare l’accaduto e lascio ai concittadini ogni riflessione”, il messaggio inviato alla redazione.
L’episodio ha suscitato indignazione tra residenti e cittadini del quartiere.