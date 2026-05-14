Grande orgoglio a Sant’Antonio Abate per il nuovo successo della giovane atleta Irene Di Somma, che ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo di campionessa regionale nella categoria Silver LB1.

La piccola atleta ha ottenuto la medaglia d’oro superando altre 20 concorrenti, confermando ancora una volta il suo talento e la sua costanza.

A complimentarsi pubblicamente è stata la sindaca Ilaria Abagnale, che ha definito Irene “un motivo di vanto per tutta la comunità abatese”.

Un riconoscimento è stato rivolto anche all’ASD Evoluzione Danza e alla famiglia della giovane campionessa, per il supporto e l’impegno nel coltivare la passione sportiva della bambina.

“Continua a inseguire i tuoi sogni con questa grinta”, ha scritto la sindaca nel messaggio dedicato alla giovane atleta.