Tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, sono stati raggiunti da misure cautelari con l’accusa di rapina e lesioni aggravate per la violenta aggressione ai danni di un 82enne avvenuta lo scorso 30 marzo a Sant’Antonio Abate.

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito due ordinanze di arresti domiciliari emesse dal gip del Tribunale di Torre Annunziata e un provvedimento di collocamento in comunità disposto dal Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre si sarebbero introdotti nell’abitazione dell’anziano durante la notte con il volto coperto da passamontagna. Dopo aver forzato una porta-finestra, avrebbero aggredito l’uomo con calci e pugni, provocandogli la frattura di alcune costole e lesioni guaribili in circa 30 giorni.

Dopo il pestaggio, i rapinatori si sarebbero impossessati di gioielli in oro per un valore di circa mille euro, fuggendo poi a bordo di due biciclette elettriche successivamente rinvenute nella disponibilità degli indagati.

Determinanti per le indagini sono state le immagini della videosorveglianza analizzate dai militari della stazione di Sant’Antonio Abate e della sezione operativa di Castellammare di Stabia.

I due maggiorenni sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne è stato collocato in una comunità in provincia di Salerno.