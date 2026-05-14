Indagini in corso a Sarno sul ferimento di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritrovato la scorsa notte in un burrone sui monti di via Villa Venere.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un medico, attirato dalle urla provenienti dalla zona. L’uomo era finito in una scarpata ed è stato soccorso e successivamente trasportato all’Ospedale Villa Malta per le cure del caso.

Ai Carabinieri avrebbe raccontato di essere stato rapinato di diverse migliaia di euro, aggredito e poi spinto nel vallone.

La versione fornita, però, non avrebbe convinto gli investigatori, che stanno svolgendo accertamenti a 360 gradi ritenendo poco verosimile il racconto alla luce di alcuni elementi emersi nel corso delle indagini.