Cinque gattini sono stati trovati abbandonati in una scatola di cartone lasciata tra i rifiuti nei pressi di un negozio di animali a Scafati. Sul contenitore era stata scritta una sola parola: “Gatti”.

A fare la scoperta è stato il consigliere comunale Francesco Carotenuto durante una corsa mattutina. Insieme a due studenti diretti a scuola, l’uomo ha aperto lo scatolone trovando all’interno cinque cuccioli impauriti e senza possibilità di uscire.

I piccoli sono stati messi in salvo e affidati alle cure necessarie, lo riporta “Il Mattino“.

“Quello che abbiamo trovato dentro mi resterà negli occhi per molto tempo”, ha raccontato Carotenuto, denunciando il gesto e annunciando di aver presentato denuncia ai carabinieri della tenenza locale.

L’obiettivo ora è individuare i responsabili dell’abbandono, anche attraverso l’eventuale analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.