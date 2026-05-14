Bue scappa da un macello di via Taurano e si aggira per le strade della zona rurale. È accaduto nel pomeriggio a Pagani. L'animale...

Ad Angri, nel cuore dell’agro nocerino, il Bar Testa è diventato un punto di riferimento grazie alle granite artigianali di Ciro, frutta fresca e ingredienti genuini, quattordici gusti, dai classici limone e fragola alle varianti più originali come pistacchio DOP e Nutella.