L’associazione Santa Luisa Soccorso organizza per domenica 17 maggio una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria in Piazza Vittorio Veneto.
Nel corso dell’iniziativa saranno effettuati gratuitamente controlli e screening per la cittadinanza, tra cui:
- misurazione dei parametri vitali
- controllo della glicemia
- elettrocardiogramma con referto del medico specialista
L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute.