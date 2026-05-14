L’associazione Santa Luisa Soccorso organizza per domenica 17 maggio una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria in Piazza Vittorio Veneto.

Nel corso dell’iniziativa saranno effettuati gratuitamente controlli e screening per la cittadinanza, tra cui:

  • misurazione dei parametri vitali
  • controllo della glicemia
  • elettrocardiogramma con referto del medico specialista

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute.

Redazione

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