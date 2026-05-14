I carabinieri di Scafati hanno notificato al titolare di un’attività commerciale un provvedimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., con cui è stata disposta la sospensione della licenza per quindici giorni.

Il provvedimento nasce da una serie di controlli effettuati dai militari dell’Arma, anche in relazione alla frequentazione del locale da parte di persone con precedenti di polizia e a episodi legati al disturbo della quiete pubblica.

La proposta di sospensione era stata avanzata dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Secondo quanto emerso dalle verifiche, le condotte riscontrate sarebbero risultate pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo motivo il Questore ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per la durata di 15 giorni.