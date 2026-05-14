Un cantiere edile allestito all’interno della villa di Sting, ex leader dei The Police, è stato sequestrato dai Carabinieri a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina.

I controlli, eseguiti dai militari della stazione locale e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno fatto emergere diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo quanto accertato, nel cantiere mancavano impalcature e parapetti adeguati, oltre alla recinzione dell’area e a una corretta viabilità interna.

Il sequestro ha riguardato l’area esterna destinata ai lavori, estesa per circa mille metri quadrati, terrazzi compresi. L’amministratore della società incaricata degli interventi è stato denunciato e dovrà pagare sanzioni e ammende per circa 26mila euro.

Gli ispettori hanno imposto l’adeguamento del cantiere entro cinque giorni. Solo dopo le verifiche potrà essere valutata la ripresa delle attività.

L’attenzione sui controlli nei cantieri della Penisola Sorrentina si è intensificata dopo il recente incidente mortale avvenuto a Sorrento, dove un 64enne di Massa Lubrense ha perso la vita durante lavori di manutenzione del verde.