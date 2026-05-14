Importante passo avanti nella lotta al tumore del polmone grazie a uno studio tutto italiano firmato dall’Università degli Studi di Salerno e dall’Università Federico II di Napoli, con il contributo del CNR.

La ricerca, coordinata dal professor Francesco Sabbatino, dalla professoressa Luciana Marinelli e dalla dottoressa Daniela Arosio, è stata pubblicata sulla rivista scientifica Cancer Communications.

I ricercatori hanno sviluppato una nuova molecola “ibrida” capace di colpire il tumore su due fronti: da un lato blocca la proteina che aiuta le cellule cancerose a sfuggire al sistema immunitario, dall’altro sfrutta la stessa proteina come “cavallo di Troia” per trasportare all’interno delle cellule tumorali un composto in grado di colpirne il metabolismo energetico.

Secondo gli studiosi, il risultato più rilevante riguarda la capacità della molecola di eliminare selettivamente le cellule tumorali limitando l’impatto su quelle sane.

Nei test di laboratorio la nuova strategia terapeutica ha mostrato efficacia e selettività, aprendo nuove prospettive per terapie oncologiche sempre più mirate e personalizzate.

Un risultato che conferma il valore della ricerca scientifica sviluppata tra Salerno e Napoli in un settore cruciale come quello oncologico.